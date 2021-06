Russia: Lavrov, rappresentante media Osce visiterà a breve il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa per le questioni dei media si recherà a breve in visita in Russia. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in una conferenza stampa a seguito dei colloqui con la segretaria generale dell'Osce, Helga Schmid. Il ministro russo ha sottolineato che Mosca ritiene necessaria un'attenzione particolare da parte dell'Organizzazione rispetto ai media nazionali, che in un certo numero di paesi europei sono oggetto di discriminazione. "Riteniamo che l'Osce debba trovare la sua strada nel superare le gravi conseguenze economiche della pandemia di coronavirus, anche sviluppando misure a sostegno delle industrie più colpite, garantendo i diritti sociali ed economici della popolazione e rafforzando il commercio eurasiatico e la connettività dei trasporti", ha affermato Lavrov. (Spm)