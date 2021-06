Russia: Putin incontra presidente Norilsk Nickel Potanin, focus su sviluppo società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato russo, Vladimir Putin, ha incontrato il presidente della società Norilsk Nickel, proprietario del gruppo Interros, Vladimir Potanin. Lo ha reso noto il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov. "Vladimir Putin, nel contesto dei vari incontri programmati per oggi, ha avuto una conversazione di lavoro con presidente di Norilsk Nickel, Vladimir Potanin, il quale ha informato il presidente sui piani per sviluppare l'azienda e lavorare su nuovi progetti", ha dichiarato Peskov. Potanin inoltre ha informato il presidente russo sulle attività dell'azienda per adempiere ai propri obblighi in ambito sociale. (Rum)