Nicaragua: arrestato giornalista, quinto aspirante alla presidenza del Paese

- La Polizia del Nicaragua ha arrestato Miguel Mora Barbarena, giornalista e aspirante alla presidenza del Paese alle elezioni del prossimo novembre. Anche Miguel Mora Barbarena, quinto candidato presidenziale arrestato dalle autorità nicaraguensi, è accusato di aver sollecitato l'ingerenza straniera negli affari interni del Paese in base a una discussa legge sulla difesa della sovranità nazionale. Il giornalista, cui è stata anche perquisita l'abitazione, era stato arrestato una prima volta assieme alla moglie Veronica Chavez nel dicembre del 2018, al termine di una operazione delle forze di sicurezza nei locali del canale "100% Noticias", di cui è proprietario. Gli interventi delle autorità nicaraguensi, oggetto di dure critiche della comunità internazionale, hanno portato all'arresto di diversi nomi della scena nazionale. Da ultimo è stata la volta di Humberto Belli, fratello della nota scrittrice Gioconda, e di Gerardo Baltodano Cantarero, ex dirigenti della Fondazione economica per lo sviluppo economico e sociale (Funides). (segue) (Mec)