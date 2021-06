Nicaragua: arrestato giornalista, quinto aspirante alla presidenza del Paese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aveva causato dibattito la scelta di Messico e Argentina di astenersi, basata sul "principio di non intervento negli affari interni di paesi terzi" - di astenersi al voto espresso ieri nella riunione straordinaria del Consiglio permanente Osa. "Non siamo d'accordo con i paesi che, lungi dal sostenere il normale sviluppo delle istituzioni democratiche, mettono da parte il principio di non intervento negli affari interni così caro alla nostra storia", si leggeva nella nota congiunta dei rispettivi ministeri degli Esteri, esprimendo comunque "preoccupazione" e "ripudio" per "i fatti recentemente occorsi in Nicaragua", in special modo "l'arresto di esponenti dell'opposizione". Un passo che ha però suscitato "delusione" presso l'aministrazoine Usa di Joe Biden. "Ci ha deluso il fatto che l'Argentina non abbia accompagnato i 26 paesi che hanno votato la risoluzione Osa sul Nicaragua, ma apprezziamo i suoi sforzi per chiedere a Managua di liberare i prigionieri politici e promuovere elezioni libere e giuste", segnalava ai media argentini una fonte diplomatica Usa. (segue) (Mec)