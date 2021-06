Speciale energia: Milano, Mascaretti, (Fd'I), ho depositato proposta per introdurre regole per uso monopattini elettrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho depositato la proposta per introdurre a Milano l'utilizzo del casco per chi guida i monopattini elettrici, come ha già fatto il Comune di Genova e una targa obbligatoria per la circolazione. Inoltre ho proposto che venga applicato un limite di velocità di 20 km/h sul territorio cittadino e di 6 km/h nelle ZTL per prevenire il rischio incidenti, che sono sempre più frequanti". Lo afferma in una nota Andrea Mascaretti, capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Marino. "In questo ultimo anno in particolare - prosegue Mascaretti - l'utilizzo dei monopattini a propulsione elettrica ha avuto un notevole incremento, ma è ormai evidente a tutti che è necessaria una seria regolamentazione per ridurre i rischi cui incorrono gli stessi utilizzarori dei mezzi e anche gli altri utenti della strada, i pedoni, specialmente anziani e bambini, i ciclisti e gli automobilisti". Gli obiettivi della proposta Mascaretti sono due: "Aumentare la sicurezza e creare una coscienza più green per aiutare l'ambiente. Per questo ho proposto anche di rendere obbligatoria l'applicazione sui monopattini di un adesivo che informi gli utilizzatori che l'energia utilizzata è prodotta anche con carbone, derivati del petrolio e energia nucleare. Almeno fino a quando l'amministrazione non sarà in grado di rendere disponibile energia elettrica al 100 per cento da fonti rinnovabili." (Com)