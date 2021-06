Speciale energia: Eni annuncia nuova scoperta a olio e gas nel Mare del Nord meridionale in Norvegia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni attraverso Var Energi, partecipata da Eni e HitecVision, annuncia una nuova rilevante scoperta a olio e gas nella licenza di produzione PL027 nel Mare del Nord Meridionale in Norvegia. Stando al relativo comunicato stampa, la scoperta è stata effettuata tramite il pozzo esplorativo “dual branch” sui prospetti esplorativi denominati Prince e King: in seguito al successo del pozzo di King è stato realizzato un ulteriore pozzo di appraisal sulla scoperta delle iniettiti paleogeniche. Var Energi, operatore della licenza, detiene il 90 per cento di interesse partecipativo mentre il partner Mime Petroleum il 10. Il pozzo esplorativo si trova nelle immediate vicinanze di infrastrutture esistenti e precisamente a circa sei chilometri a Nord del campo di Balder, e tre a Ovest della piattaforma di Righorne in 128 metri di profondità d’acqua. La scoperta viene considerata di natura commerciale. Prince ha raggiunto una profondità di 2.374 metri e ha incontrato circa 35 metri di colonna mineralizzata a olio nelle arenarie della formazione Skagerrak di età Triassica con proprietà di reservoir da medie a buone. (Com)