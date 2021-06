Speciale energia: Cina, crisi delle forniture energetiche nell'hub manifatturiero del Guangdong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Guangdong, importantissimo hub manifatturiero della Cina Meridionale, è alle prese con gravi carenze nell'approvvigionamento di energia elettrica, per l'effetto combinato della scarsità di piogge, del brusco aumento dei prezzi del carbone e della rapida industrializzazione delle zone dell'entroterra. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", secondo cui gli effetti avversi della precaria situazione energetica locale sono avvertiti negli stabilimenti produttivi e negli uffici dirigenziali, al lavoro per adattare le operazioni ai nuovi regimi e ai tagli delle forniture energetiche decretati dalle autorità locali. Il quotidiano cita alcune delle grandi aziende che operano nella provincia, e su cui grava l'incertezza in merito alla durata delle carenze di forniture: Procter & gamble, Canon, Volkswagen e i tre maggiori costruttori di automobili giapponesi, solo per menzionarne alcune. Un portavoce di Honda Motor interpellato dal "Nikkei" afferma che per il momento, con due tagli di forniture energetiche alla settimana, i problemi sul fronte energetico non hanno causato danni ai livelli di produzione, ma che la situazione potrebbe cambiare rapidamente, con nuove ricadute sulle catene di fornitura globali, se i disagi divenissero cronici. (Cip)