Moldova: sondaggio su elezioni anticipate, solo un partito e una coalizione entrerebbero in Parlamento

- Solo un partito e una coalizione elettorale entrerebbero nel futuro Parlamento di Chisinau alle elezioni parlamentari anticipate dell'11 luglio. Altre due formazioni sono al limite della soglia elettorale. Lo rivela un nuovo sondaggio condotto su richiesta dell'organizzazione WatchDog. Secondo gli intervistati che hanno espresso un'opzione di voto, il Partito azione e solidarietà (Pas) otterrebbe il 49,8 per cento, seguita dalla coalizione di comunisti e socialisti con il 28 per cento, il blocco di Renato Usatii il 6,3 per cento, ma avrebbe bisogno del 7 per cento per entrare in Parlamento. Anche il partito Sor accumulerebbe il 4,7 per cento, rispetto al minimo del cinque per cento per essere rappresentato nella futura legislatura. Lo studio mostra una diminuzione del 3,5 per cento del rating del blocco elettorale di comunisti e socialisti (Becs), rispetto a un sondaggio simile condotto due settimane fa e un aumento dell'uno per cento del blocco elettorale Renato Usatii. Pas e il Partito Șor hanno registrato diminuzioni insignificanti. Lo studio mostra anche che la presidente della Moldova, Maia Sandu gode della massima fiducia da parte dei cittadini, seguita dai leader del Becs, Igor Dodon e Vladimir Voronin. Allo stesso tempo, il 59 per cento degli intervistati opterebbe per l'adesione della Moldova all'Unione europea e il 23,5 per cento all'Unione Eurasiatica. Il 35 per cento voterebbe per l'unione con la Romania e meno del 23 per cento con la Russia. L'indagine è stata condotta telefonicamente, dal 12 al 19 giugno, su un campione di 1104 intervistati, il margine di errore stimato dalla società che ha condotto l'indagine, Cbs-Axis, essendo pari al 3 per cento. (Rob)