India-Pakistan: consiglieri Sicurezza nazionale invitati a riunione Sco in Tagikistan

- I consiglieri alla Sicurezza nazionale di India e Pakistan, rispettivamente Ajit Doval e Mooed Yusuf, sono stati invitati alla prossima riunione dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) in programma a Dushanbe, in Tagikistan, dal 23 al 24 giugno. Lo ha reso noto Doval, ripreso dal quotidiano “India Today”, precisando che parteciperà alla riunione “di persona”. Alla riunione dovrebbero prender parte anche i consiglieri alla Sicurezza nazionale di Afghanistan, Russia, Cina, Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan. È tuttavia improbabile, scrive “India Today”, che Doval e Yusuf possano tenere un colloquio bilaterale a margine della riunione. Negli ultimi mesi India e Pakistan hanno avuto diversi contatti lontano dai riflettori pubblici. Secondo quanto trapelato sulla stampa indiana, all’inizio di quest’anno, i capi delle rispettive intelligence hanno tenuto colloqui segreti a Dubai per stemperare le tensioni nella regione del Kashmir, oggetto di un’annosa disputa.(Inn)