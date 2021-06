Multiservizi: Politi (Lega), al fianco dei lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi davanti la sede dipartimentale di via Capitan Bavastro, abbiamo aderito alla manifestazione di protesta della Soc. Roma Multiservizi". Lo dichiara in una nota, Maurizio Politi capogruppo Lega in Assemblea capitolina. "Le assurde scelte della Raggi non possono distruggere un'esperienza lavorativa così positiva nonché il background professionale che centinaia di lavoratori mettono a disposizione dell'azienda dopo anni di servizio - aggiunge Politi -. Quanto avvenuto nello scorso Consiglio e in commissione Trasparenza è inaccettabile, pertanto continueremo ad appoggiare le proteste dei lavoratori, anche sull'assurdità della gara ponte che potrebbe essere risolta con un rinnovo temporaneo in attesa dell'espressione del Tribunale. Siamo al fianco dei lavoratori, sempre".(Com)