Germania: Bundesbank, consumi motore della ripresa nel secondo trimestre

- I consumi privati, già rallentati dalla crisi del coronavirus, saranno “il principale motore della crescita” della Germania nel secondo trimestre del 2021. È quanto prevede la Bundesbank nel suo bollettino per il mese di giugno. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, dopo battuta d'arresto nel primo trimestre dell'anno, per la banca centrale della Germania dovrebbe sperimentare una notevole espansione nei prossimi mesi. Tale miglioramento sarebbe conseguenza della riapertura dei settori chiusi per il contenimento del coronavirus, come l'ospitalità e il commercio al dettaglio. Tuttavia, sulla produzione continuerà a pesare la carenza di beni preliminari come i semiconduttori, il legno e l'acciaio acciaio e isolamento. A ogni modo, evidenzia la Bundesbank, l'offerta carente dovrebbe essere mantenuta “entro i limiti”. (Geb)