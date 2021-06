Libia: fonti algerine negano controllo forze Haftar su valico frontiera di Issine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vale la pena ricordare che il confine con tra Libia e Algeria è chiuso dalla caduta del regime del colonnello Muammar Gheddafi nel 2011, ma le autorità di Algeri e il governo di Tripoli stavano pianificando una riapertura a breve. Dopo il gennaio del 2013, quando un commando di miliziani affiliati ad al Qaeda provenienti dalla Libia sequestrò oltre 800 persone nell'impianto di estrazione del gas di Tigantourine, nell'est dell'Algeria, il governo algerino ha intensificato gli sforzi per mettere in sicurezza la zona di confine e in particolare le strutture petrolifere e del gas. Nel 2018, l’Algeria ha sbloccato 1,9 miliardi di dollari per lo sviluppo della rete stradale e delle infrastrutture pubbliche di questa regione desertica: un progetto teso a velocizzare i movimenti dell’Esercito algerino e a garantire un maggiore controllo dell’area. (Ala)