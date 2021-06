Ue: Breton domani a evento lancio ufficiale programma spaziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario al Mercato interno, Thierry Breton, domani parteciperà a un evento che celebra il lancio ufficiale del programma spaziale dell'Unione europea. Lo si apprende dalla Commissione europea spiegando che al commissario si uniranno altri partecipanti come il presidente della commissione Itre (industria, ricerca ed energia) del Parlamento europeo, Cristian Busoi, il ministro del Portogallo della Scienza, della tecnologia e dell'istruzione superiore, Manuel Heitor, e il direttore generale dell'Esa (l'Agenzia spaziale europea), Josef Aschbacher. Il regolamento sul programma spaziale dell'Ue adottato nell'aprile 2021 con il più grande budget mai avuto per lo spazio, 14,88 miliardi di euro (a prezzi correnti), racchiude tutte le attività spaziali dell'Ue in un unico regolamento del programma spaziale. La Commissione ha sottolineato che il nuovo regolamento consente la modernizzazione dei programmi faro dell'Ue, Galileo, Egnos e Copernicus, e introduce due nuove iniziative spaziali, comunicazione tramite satelliti governativi e sorveglianza spaziale. (segue) (Beb)