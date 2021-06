Ue: Breton domani a evento lancio ufficiale programma spaziale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione ha sottolineato che il programma spaziale promuoverà la leadership tecnologica e la resilienza dell'Europa nel campo dello spazio, al fine di consentirle di essere competitiva nella corsa globale, e il fondo di investimento spaziale Cassini, dotato di un miliardo di euro, stimolerà le start-up e l'innovazione nell'ecosistema aerospaziale. L'evento includerà anche la firma ufficiale dell'Accordo quadro di partenariato finanziario, dell'Accordo di contributo con l'Agenzia europea per i programmi spaziali (Euspa) e con l'Esa, oltre a tre tavole rotonde dedicate a questioni urgenti per il sistema. Gli argomenti trattati includono la cooperazione tra attori nello spazio, le opportunità imprenditoriali o il contributo del programma spaziale dell'Ue alle priorità dell'Ue per la trasformazione verde e digitale, nonché la resilienza dello spazio. (Beb)