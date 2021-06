Recovery: Meloni, rischiamo plastic tax prima di arrivo risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Recovery fund "rischiamo che parta una plastic tax per coprire" le risorse europee "prima che le risorse arrivino per salvare le aziende stesse: mi pare una follia". Lo ha dichiarato la presidente di Fratelli d'Italia (Fd'I), Giorgia Meloni, a margine dell'evento "Taormina Book Festival". La leader Fd'I ha sottolineato come l'utilità delle risorse del Recovery sia legata alla capacità di accompagnare tali risorse con importanti riforme strutturali. (Rin)