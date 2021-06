© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, commenta in un messaggio su Twitter, la morte di Bruno Ermolli, imprenditore e consulente aziendale: "È un grande dispiacere apprendere della scomparsa di Bruno Ermolli, imprenditore e vicepresidente del Teatro alla Scala. Il pensiero della città di Milano va a lui, alla sua storia e al suo vissuto, così come alla sua famiglia". (Com)