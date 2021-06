Covid: Usa, chiuse fino al 21 luglio frontiere con Messico e Canada per viaggi "non essenziali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti estendono fino al 21 luglio il periodo di chiusura delle frontiere con Messico e Canada per i viaggi "non essenziali". Lo ha fatto sapere il dipartimento di Stato per la Sicurezza nazionale Usa, ricordando che la misura servirà a "ridurre la propagazione della Covid-19". La decisione, che allunga di un mese la scadenza prevista per oggi, lascia impregiudicata la possibilità di attraversare la frontiera per ragioni commerciali e viaggi "essenziali". Il dipartimento per la Sicurezza ha comunque rimarcato che "nelle ultime settimane" si sono registrati "sviluppi positivi" nella gestione del fenomeno, anche grazie alla collaborazione con le agenzie degli altri Paesi. Venerdì scorso erano state le autorità canadesi ad estendere il periodo di controllo della frontiera sino a quando non si fosse registrato un incremento soddisfacente nel numero di vaccinazioni contro il nuovo coronavirus. (segue) (Nys)