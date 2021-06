Covid: Usa, chiuse fino al 21 luglio frontiere con Messico e Canada per viaggi "non essenziali" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La settimana scorsa il segretario di Stato alla Sicurezza Usa, Alejandro Mayorkas, aveva discusso il tema con il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard. Le parti avevano deciso di accelerare il ritmo della campagna vaccinale nelle zone di frontiera per riattivare il prima possibile l'economia locale. La frontiera era stata chiusa per i viaggi "non essenziali", quelli cioè a scopo ricreativo o turistico, il 21 marzo del 2020. A metà maggio il ministero degli Esteri del Messico aveva ricordato che le limitazioni rimangono in vigore fino al 21 giugno e che le parti sono al lavoro per "discutere una flessibilizzazione" delle misure già dal giorno successivo. Il tema er entrato nell'agenda dei colloqui che il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, ha avuto con la vice presidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, tenuto l'8 giugno a Città del Messico. (segue) (Nys)