Primarie Roma: Marino, spoglio poco trasparente, controllare schede con candidati presenti

- Rifare lo spoglio delle schede dei votanti alle primarie del centro sinistra per il sindaco di Roma alla presenza dei candidati. Lo chiede il un tweet, Ignazio Marino, ex sindaco della Capitale sceso in campo a sostegno di Giovanni Caudo. "Primarie a Roma: - scrive Marino - risultati online danno Gualtieri e Caudo testa a testa; quelli cartacei danno risultati diversi. Per le schede chi parla di 30.000 e chi di 48.000 votanti. Perché non rifare lo spoglio con i candidati presenti così si potrà confermare trasparenza del voto?". (Rer)