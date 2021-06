Germania: politica estera e difesa nel programma Cdu-Csu per elezioni Bundestag

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma comune dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) e dell'Unione cristiano-sociale (Csu) per le elezioni del Bundesta, che si terranno il 26 settembre prossimo, dedica ampio spazio alla politica estera e di difesa. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung” tali argomenti sono collocati all'inizio del testo, invece come da consuetudine nelle conclusioni, al fine di dare loro massimo risalto e “impressionare” gli elettori con una chiara definizione degli obiettivi di Cdu e Csu in politica estera e difesa. In particolare, i due partiti ribadiscono il proprio impegno a far sì che la Germania rispetti l'obiettivo di aumentare le spese militari al 2 per cento del Pil, stabilito dalla Nato per tutti gli Stati parte nel 2014 con scadenza al 2024. Cdu e Csu sono, inoltre, determinate a far continuare la partecipazione della Germania al dispositivo nucleare dell'Alleanza atlantica e intendono istituire un Consiglio di sicurezza nazionale presso la Cancelleria federale. Le considerazioni di Cdu e Csu sulla politica estera e sul ruolo internazionale della Germania riflettono i mutamenti geopolitici, dallo “sconvolgimento populista” negli Stati Uniti con l'amministrazione Trump all'ascesa della Cina. Per i democristiano-conservatori, si tratta di “un cambiamento d'epoca globale” e in futuro sarà sufficiente “soltanto reagire alle crisi”. Sarà, invece, necessario “un approccio strategico lungimirante”. La Germania dovrà, quindi, essere pronta “più di prima” a “usare tutti gli strumenti” della sua politica estera, di difesa e di sviluppo, “compresi quelli militari, se necessario”. (segue) (Geb)