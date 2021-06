Germania: politica estera e difesa nel programma Cdu-Csu per elezioni Bundestag (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Cdu e Csu, la Cina è “la maggiore sfida di politica estera e di sicurezza" nel mondo di oggi, “concorrente, partner di cooperazione, rivale sistemico”. Pertanto, la risposta a Pechino deve essere “differenziata”: da un lato, “ove necessario, opporsi alla volontà di potenza della Cina con forza e unità in stretto coordinamento” con gli Stati Uniti e con le altre democrazie affini. Tale approccio è particolarmente importante per la protezione della proprietà intellettuale, per la tecnologia e i dati, onde evitare che la Germania cada “in pericolose dipendenze”. D'altro canto, “ove è possibile”, deve essere ricercata la cooperazione con la Cina, laddove vi sia rispetto per la concorrenza leale e il principio di reciprocità da parte del Paese. Cdu e Csu guardano in maniera simile alla Russia, che sfida “i nostri valori” con il ricorso ad attacchi informatici, disinformazione e propaganda. La Nato deve, dunque, contrastare questa minaccia con una “dissuasione credibile”. Tuttavia, il dialogo e la cooperazione con la Russia sono auspicabili, almeno laddove vi siano interessi comuni, come la protezione del clima. Con riguardo all'Ue, Cdu e Csu chiedono che l'Europa parli “con una sola voce per diventare capace di agire nella politica globale”, In un mondo sempre più incerto sul piano geopolitico, l'Europa deve “assumersi maggiori responsabilità in materia di politica estera e di sicurezza nel proprio interesse”. (Geb)