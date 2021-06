Lavoro: Romano (M5s), agganciare ripartenza a tema sicurezza e salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripartenza del Paese, affinché sia efficace e inclusiva, si deve fondare sulla dignità del lavoro e della persona e non sullo sfruttamento, sulla precarietà e sulla scarsa sicurezza: serve puntare sul lavoro di qualità e per fare ciò occorre investire in salari e tutele. Così Iunio Valerio Romano, senatore del Movimento 5 Stelle e vicepresidente della commissione d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, intervenendo alle Giornate del lavoro Futura 2021, iniziativa organizzata dalla Nidl Cgil. “Occorre introdurre una legge sul salario minimo, in linea con il dettato costituzionale, e una legge sulla rappresentanza sindacale che ponga fine al fenomeno dei contratti pirata: il Movimento 5 Stelle c'è ed è pronto al dialogo e al confronto, e abbiamo il dovere di aiutare e sostenere le imprese nella ripartenza, ma non possiamo consentire che a farne le spese siano i lavoratori", ha detto. (Rin)