Covid: Kyriakides domani ad Atene, tour capitali per seguire situazione

- La commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides, domani andrà ad Atene, in Grecia, dove incontrerà il premier Kyriakos Mitsotakis e il ministro della Salute, Vassilis Kikilias. Le discussioni si concentreranno sulla strategia dell'Ue sui vaccini e sul lancio della campagna nazionale di vaccinazione in Grecia, nonché sulla via da seguire per le proposte nell'ambito dell'Unione europea della sanità. "La vaccinazione rimane la nostra risposta più forte contro il Covid e le sue nuove varianti e dobbiamo garantire che il maggior numero possibile di cittadini sia completamente vaccinato e protetto in tutta l'Unione europea", ha dichiarato Kyriakides. Il portavoce Stefan de Keersmaecker ha ribadito che "è estremamente importante continuare le vaccinazioni" e che la commissaria Kyriakides "farà un tour tra più capitali europee per seguire con gli Stati membri la situazione per comprendere meglio le sfide di ciascun Paese membro per assicurare una buona vaccinazione della popolazione e per vedere in che misura la Commissione può offrire sostegno" in modo da raggiungere "il nostro obiettivo del 70 per cento" di adulti vaccinati entro la fine del mese di luglio. (Beb)