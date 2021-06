Imprese: Palermo (Fiera Milano), regime de minimis è zavorra che non consente di competere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per il nostro settore il regime di de minimis, soprattutto per i grandi quartieri fieristici è una zavorra che non ci consente di competere in maniera paritetica con la Germania”. Lo ha detto l'amministratore delegato di Fiera Milano, Luca Palermo, intervenendo a “Milano torna Fiera” l'niziativa ideata da Fondazione Fiera Milano e Fiera Milano Spa a pochi giorni dalla ripresa delle manifestazioni fieristiche in presenza. Rivolgendosi al ministro per il Turismo Massimo Garavaglia presente in sala, Palermo ha ricordato che “abbiamo iniziato insieme la battaglia legata ai ristori, noi siamo stati accompagnati e aiutati con fondi con garanzia Sinvest che ci danno la possibilità di respirare dal punto di vista finanziario, ma speriamo di avere a breve delle novità, perché un conto è partire con una zavorra di debito, un conto è partire con la possibilità di avere risorse fresche per investire sul futuro che è che phygital”. (Rem)