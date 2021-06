Hong Kong: Covid, dal 30 giugno diventano 7 i giorni di quarantena per i residenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong ridurrà la quarantena in albergo a sette giorni per i residenti vaccinati che viaggiano all'estero, come parte della campagna di allentamento delle restrizioni Covid-19, a partire dal 30 giugno. Lo ha dichiarato oggi il capo dell'amministrazione di Hong Kong, Carrie Lam, che ha definito questo come un giorno simbolico, perché "sono due settimane senza nuovi casi di coronavirus nella regione". La riduzione della quarantena in hotel si applicherà anche ai non residenti di Hong Kong, ha affermato Lam, aggiungendo che per questi potrebbe trascorrere un altro mese per l'entrata in vigore. Al momento, i viaggiatori sono tenuti a scontare la quarantena obbligatoria in hotel fino a 21 giorni. Sebbene Carrie Lam non abbia specificato per quali destinazioni varrebbero le nuove norme, il quotidiano "South China Morning Post" ha riferito in precedenza che l'allentamento si applicherebbe ai Paesi nella categoria "ad alto rischio" della città, che attualmente include Stati Uniti, Regno Unito, Singapore e alcuni Paesi europei. (Cip)