Primarie Roma: Calenda, serve più trasparenza per rispetto dei votanti

- "Su ogni atto pubblico che determina una scelta politicamente rilevante occorrerebbe avere il massimo della trasparenza. Per rispetto della buona fede di chi partecipa". Così in un tweet Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma e leader di Azione, commentando la denuncia di Ignazio Marino di mancata trasparenza nello spoglio delle primarie del centrosinistra per il candidato sindaco della Capitale. Per l'ex sindaco di Roma infatti, "i risultati online danno Gualtieri e Caudo testa a testa; quelli cartacei danno risultati diversi. Per le schede chi parla di 30.000 e chi di 48.000 votanti". (Rer)