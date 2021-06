Egitto: premier greco Mitsotakis in visita al Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fatah al Sisi, riceverà quest'oggi Kyriakos Mitsotakis, primo ministro della Grecia. Lo ha scritto Bassam Radi, portavoce della presidenza del Paese delle piramidi, in un post su Facebook. Lo scorso 17 marzo, i due avevano avuto una conversazione telefonica per discutere di varie questioni relative alla cooperazione bilaterale, specialmente nei settori di economia, sicurezza ed energia, ma anche per parlare della situazione nel Mediterraneo orientale e degli sviluppi del dossier libico. Mitsotakis aveva ribadito il desiderio del suo Paese di rafforzare la cooperazione con l’Egitto, a livello bilaterale e nel quadro di un meccanismo trilaterale comprendente anche Cipro. Da parte sua, Al Sisi aveva confermato la volontà dell’Egitto di aumentare la cooperazione in tutti gli ambiti con la Grecia, esprimendo apprezzamento per tutte le forme di collaborazione esistenti.(Cae)