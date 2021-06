Covid: Assomac, nella nuova catena produttiva globale opportunità per aziende italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia ha evidenziato la necessità di avere catene di fornitura efficienti e produttive, e per questo si è tornati a parlare di reshoring, di riportare vicino le aziende che producono componenti essenziali: eppure, le ultime analisi dicono che per ora poche aziende si sono davvero riavvicinate a casa, e a livello globale è in atto un enorme cambiamento che le aziende devono saper leggere e, quando possibile, anticipare. Questo è ciò che emerge da "Focus Reshoring Mediterraneo ed Europa", l'ultimo report del centro studi Assomac, l'Associazione nazionale costruttori tecnologie per calzature, pelletteria e conceria. Oltre alla pandemia, si legge in una nota, tra i macro-fattori che stanno terremotando le fondamenta della produzione globale ci sono la sfida del cambiamento climatico e l'instabilità internazionale, in particolare la crescente rivalità tra Stati Uniti e Cina. Stando alla ricerca, ci sono due approcci con cui le aziende italiane possono trarre vantaggio da questo momento: il primo (collaborativo) prevede di inserirsi nel processo di innovazione di Paesi che vogliono espandere il proprio mercato interno, mentre il secondo (indipendentista) consiste nello sganciarsi da Paesi da cui dipendiamo, come la Cina. (Com)