Speciale difesa: generale statunitense Rohling, Tunisia alleato importante in Africa

- La Tunisia è “un importante alleato degli Stati Uniti” con cui è stata stabilita “una solida partnership". Lo ha detto il generale Andrew M. Rohling, vice comandante generale per l'Africa e comandante dell'unità operativa dell'esercito degli Stati Uniti per l'Europa meridionale, nel corso di un briefing con la stampa. “Ho visitato la Tunisia come parte delle esercitazioni African Lion 21 e ho notato l'impegno dei militari tunisini per mantenere la stabilità e la sicurezza nel continente africano”, ha affermato Rohling, in risposta a una domanda posta dalla stampa tunisina. "African Lion 21" è un'esercitazione multidominio, multicomponente e multinazionale condotta dall'Africom, il comando Usa che si occupa di Africa, con alleati e partner africani in Marocco, Tunisia e Senegal per rafforzare la capacità degli Stati Uniti e dei Paesi partner di promuovere la stabilità regionale e sostenere l'interoperabilità. (Tut)