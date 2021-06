Speciale difesa: Russia, durante esercitazioni Zapad-2021 sarà testato nuovo sistema finanziamento Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo sistema di finanziamento delle Forze armate della Federazione Russa in tempo di guerra sarà attuato per la prima volta durante le esercitazioni strategiche congiunte russo-bielorusse Zapad-2021, che si terranno sul territorio dei due Paesi a settembre. Lo ha dichiarato Tatjana Shevtsova, viceministro della Difesa della Federazione Russa, nel corso di una visita di lavoro a Minsk. "È stato sviluppato uno schema innovativo per il trasferimento di truppe durante la mobilitazione. La natura delle guerre moderne differisce significativamente dalle guerre del passato e presenta al contempo aspetti di tipo geopolitico, informativo e ibrido", ha osservato Shevtsova. A questo proposito, insieme allo Stato maggiore delle Forze armate della Federazione Russa, al ministero delle Finanze, al Centro nazionale per la gestione della difesa, al Tesoro ed alla Banca di Russia, sono stati sviluppati documenti sulle specifiche del sostegno finanziario per l'Esercito in tempo di guerra. "Consentirà alle autorità finanziarie di garantire un sostegno finanziario ininterrotto alle truppe in tempo di guerra in varie condizioni, compresa la mancanza di canali di comunicazione stabili e interruzioni di corrente, utilizzando esclusivamente il sistema di pagamento nazionale", ha affermato il viceministro. (Rum)