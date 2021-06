Mafia: Gdf, in 2020 sequestri e confische per 1,5 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ultimo anno la Guardia di finanza, nell'ambito delle attività di contrasto alla criminalità organizzata ha sequestrato beni per un valore di oltre 525 milioni di euro a seguito di 962 interventi in materia di riciclaggio e auto-riciclaggio. 2.300 sono le persone denunciate, di cui 278 tratte in arresto. Il valore del riciclaggio è di 1,9 miliardi di euro. Lo rende noto la Guardia di finanza nell'ultimo report diffuso in occasione del 247esimo anniversario di fondazione. A 27,7 milioni di euro ammontano, invece, i sequestri operati nei confronti di soggetti ritenuti responsabili del reato di usura; sul tema della prevenzione, il Nucleo speciale polizia valutaria ha proceduto all’analisi di 137.212 segnalazioni di operazioni sospette, di cui 76.275 sottoposte ad indagini più approfondite, 1.162 delle quali attinenti specificamente al fenomeno del finanziamento del terrorismo; sono stati, poi, eseguiti ai confini terrestri e marittimi 11.469 controlli volti a verificare il rispetto delle norme sulla circolazione transfrontaliera di valuta da parte dei soggetti in entrata e/o in uscita dal territorio nazionale, con la scoperta di illecite movimentazioni per oltre 517 milioni euro e l’accertamento di 3.339 violazioni; nel campo dei reati fallimentari, sono stati operati sequestri di beni per un valore pari a oltre 293 milioni di euro, su un totale di patrimoni risultati distratti di circa 4,3 miliardi di euro. (segue) (Ren)