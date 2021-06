Giappone: Olimpiadi, governo stabilisce limite spettatori, chiusura in caso di emergenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un membro del team olimpico dell'Uganda è risultato positivo al coronavirus al suo arrivo in Giappone, e gli è stato pertanto vietato l'ingresso nel Paese. Lo ha annunciato ieri un funzionario del governo giapponese, confermando il primo caso di positività alla Covid-19 tra le delegazioni in arrivo nel Paese in vista delle Olimpiadi estive di Tokyo. Il membro del team ugandese è risultato positivo ad un test effettuato all'arrivo all'aeroporto internazionale di Narita, alle porte di Tokyo, nella serata di ieri, 20 giugno. Secondo quanto riferito dalla stampa giapponese, l'uomo era parte di un gruppo di nove atleti ugandesi, che competeranno in discipline quali la boxe, il sollevamento pesi e il nuoto. Gli otto atleti negativi al coronavirus si sono potuti trasferire a Izumisano, nella prefettura giapponese di Osaka, dove condurranno la preparazione atletica in vista dei Giochi. (segue) (Git)