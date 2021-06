Turchia: Corte costituzionale accetta atto per messa al bando partito filocurdo Hdp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale della Turchia ha accettato l'atto di incriminazione depositato dal procuratore capo della Cassazione, Bekir Sahin, per chiedere la messa al bando del progressista e filo-curdo Partito democratico dei popoli (Hdp). La decisione giunge dopo che la Corte aveva in precedenza respinto per vizi di procedura un primo atto presentato da Sahin, e dopo che quest’ultimo aveva inviato un nuovo fascicolo. L’atto, lungo circa 850 pagine, chiede la messa al bando politicamente di 500 membri dell’Hdp, oltre al congelamento dei loro conti bancari. Secondo il quotidiano turco filo-governativo “Daily Sabah”, invece di optare per uno scioglimento totale del partito – per diversi anni seconda forza di opposizione al partito Giustizia e sviluppo (Akp) del presidente Recep Tayyip Erdogan – la Corte nella sua sentenza potrebbe limitarsi a ridurre o tagliare completamente i finanziamenti statali destinati all’Hdp. Un partito dissolto in via permanente non può essere ricostituito sotto un altro nome in Turchia, e in caso di messa al bando ai membri del partito potrebbe essere impedito di fondare, dirigere, o anche solo aderire ad altre formazioni politiche per cinque anni. (segue) (Tua)