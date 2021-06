Turchia: Corte costituzionale accetta atto per messa al bando partito filocurdo Hdp (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Hdp è da tempo oggetto di controverse decisioni giudiziarie da parte delle autorità turche, che – a cominciare dai due partiti di governo, l’Akp e il Partito del movimento nazionalista (Mhp) – considerano il partito curdo come un braccio politico del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), gruppo paramilitare contro cui Ankara combatte da 40 anni e che considera (come anche l’Ue e Stati Uniti) come un’organizzazione terroristica. Da parte sua, il partito ha sempre negato l’esistenza di tale legame organico con il terrorismo. Nel corso degli anni numerosi membri del partito (decine di migliaia, secondo fonti curde) sono stati detenuti o condannati, anche per brevi periodi, dalle autorità turche. Selahattin Demirtas, ex co-presidente e carismatico leader del partito, due volte candidato alla presidenza turca (nel 2014 e nel 2018), si trova in carcere in attesa di giudizio dal novembre 2016 proprio perché accusato di terrorismo in nome di presunti legami fra il suo partito e il Pkk. (Tua)