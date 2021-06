Francia: elezioni regionali, in Corsica vince l'autonomista Simeoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al primo turno delle elezioni regionali francesi che si sono tenute ieri, in Corsica, il presidente del Consiglio esecutivo, l'autonomista Gilles Simeoni, è arrivato in testa con il 29,2 per cento dei voti, superando il sindaco di Ajaccio, l'ex repubblicano Laurent Marcangeli, al 24,8 per cento. Terza la lista nazionalista del Partito della nazione corsa guidata dal sindaco di Porto Vecchio Jean-Christophe Angelini, al 13,22 per cento. L'indipendentista Paul Felix Benedetti è arrivato quarto con l'8,39 per cento. "La Corsica si è espressa molto chiaramente sul fatto di voler continuare sul cammino dell'emancipazione", ha detto Simeoni. Il Rassemblement National guidato da François Filoni, si è fermato al 4 per cento, mentre La République en marche è arrivata al 5,9 pe cento con il sindaco di Bonifacio, Charles Orsucci. (Frp)