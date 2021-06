Fiumicino: controlli sul litorale, foglio di via obbligatorio per 51enne e 41enne spacciatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono i servizi di controllo del territorio della Polizia di Stato finalizzati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti anche sul litorale. Grazie alla sinergia fra gli agenti del commissariato Fiumicino e quelli della Divisione Anticrimine il Questore di Roma ha emesso un foglio di via obbligatorio ed un divieto di ritorno nel comune di Fiumicino a carico di un 51enne romano ed una 41enne anche lei romana, rispettivamente di anni due per il primo ed uno per la seconda. Il provvedimento è scaturito dalla denuncia dei due per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti da parte degli agenti del commissariato Fiumicino nel corso di un controllo della vettura a bordo della quale i due viaggiavano e si inquadra in una più ampia strategia volta a colpire i soggetti anche con adeguate misure di prevenzione, finalizzate a sciogliere il vincolo tra lo spacciatore e l'abituale luogo di spaccio. (Rer)