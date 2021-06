Napoli 2021: Laboccetta, centrodestra si fa male da solo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A Napoli il centrodestra sembra seriamente impegnato a farsi male da solo. Le prossime amministrative non saranno certo una passeggiata”. Lo dichiara in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. “Se a questo aggiungiamo l'ipotesi di puntare su 2 candidati - prosegue il presidente di Polo Sud - penso che stiamo proprio messi male. Mi auguro che si possa trovare subito la quadra. Basta far prevalere le ragioni del saper stare insieme sugli interessi di bandiera. I simboli dei partiti non vanno certo ammainati. Le identità non sono acqua fresca. Ma l'unità della coalizione è una precondizione per giocarsi seriamente la partita. Non possiamo fare regali ai veri competitor. Che stanno a sinistra. Quanto manca alla politica un uomo come Pinuccio Tatarella”, conclude. (Ren)