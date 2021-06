Carceri: Fico, servono interventi contro sovraffollamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Servono soluzioni strutturali per superare il problema del sovraffollamento carcerario. Il Parlamento dovrebbe valutare da un lato interventi legislativi per ridurre la popolazione carceraria e dall’altro occorre assicurare la possibilità di svolgere in carcere le attività per il recupero del carcerato stesso". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, nel suo saluto in occasione della presentazione, a Montecitorio, della Relazione al Parlamento del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. (Rin)