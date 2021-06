Cultura: Campidoglio, dal 24 giugno al via passeggiate serali nell'area archeologica dei Fori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel rispetto delle misure di prevenzione anti Covid-19, è previsto l'ingresso contingentato all'area (max 9 persone ogni 20 minuti), la misurazione della temperatura (non è possibile accedere con temperatura uguale o superiore a 37,5 gradi), il distanziamento interpersonale. Obbligatorio l'uso della mascherina. La visita è compresa nel biglietto dei Fori Imperiali. Consigliato il preacquisto on line sul sito della Sovraintendenza di Roma oppure al contact center 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19). I biglietti sono acquistabili anche sul posto, nella biglietteria posta in prossimità della Colonna Traiana. Per i possessori della Mic card ingresso e visita gratuiti, con prenotazione consigliata allo 060608. (Com)