Russia: Covid, contro la variante delta pronta campagna di "vaccinazioni mirate"

- In Russia per combattere la variante delta del coronavirus verrà condotta una campagna mirata di rivaccinazione che interesserà solo quei cittadini i cui valori degli anticorpi risulteranno inferiori ai livelli necessari. Lo hanno riferito fonti del quotidiano "Kommersant", secondo le quali il ministero della Salute sta preparando un programma di rivaccinazione. In precedenza, il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha avvertito che a causa della variante delta sono possibili casi di contagio anche in coloro che sono stati malati o vaccinati, ma che presentano un basso titolo di anticorpi. Il dipartimento sanitario di Mosca ha precisato che si tratta di "pazienti isolati" che hanno ricevuto il vaccino ma sono stati ricoverati. Secondo i risultati preliminari di uno studio condotto dall'Istituto Gamaleja confermano l'efficacia del vaccino nel ridurre il rischio di decorsi gravi della malattia. (Rum)