Migranti: Garante, ripensare modello dei Cpr

- Rispetto al tema delle migrazioni irregolari, il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Mauro Palma, ha invitato il Parlamento a trovare “la capacità di affrontarlo in modo meno contingente ed emergenziale, ripensando il modello stesso dei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr), invece di inseguire quotidiane carenze”. Nel corso della presentazione della relazione annuale dell’Autorità, Palma ha ricordato che “proprio sulle condizioni attuali dei Cpr il Garante nazionale ha ricevuto i primi reclami da parte delle persone ristrette: una possibilità introdotta con l'ultimo decreto in materia di sicurezza della fine del 2020”. (Rin)