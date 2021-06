Paraguay: primarie per le amministrative, cinque arresti durante le operazioni di voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura del Paraguay ha riferito dell'arresto di cinque persone nel corso delle primarie tenute domenica, in vista del voto amministrativo del 10 ottobre. Le forze di sicurezza, si legge in diversi messgagi pubblicati sulle reti sociali, sono dovuti intervenire in una ventina di occasione, vuoi per sedare tensioni tra sostenitori di opposte fazioni, vuoi per intercettare tentativi di presunta compravendita di voto o di influenza sulle preferenze. Le primarie hanno coinvolto in contemporanea 28 partiti politici, 111 movimenti e 128 alleanze elettorali. Al voto, effettuato in 261 città, si decidevano gli aspiranti ad incarichi municipali e la dirigenza dei vari partiti politici. (Abu)