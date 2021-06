Polonia-Moldova: presidente Duda, Chisinau può contare sul nostro sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente moldava, Maia Sandu, è arrivata stamane in Polonia per una visita ufficiale. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Pap". Sandu è stata ricevuta dall'omologo polacco, Andrzej Duda, al Palazzo presidenziale di Varsavia. La sua è la prima visita ufficiale in Polonia dalla vittoria delle elezioni presidenziali l'anno scorso. Oltre a Duda, è previsto che Sandu incontri i presidenti delle due camere del Parlamento, Elzbieta Witek e Tomasz Grodzki. "Abbiamo parlato di temi più importanti per la Moldova e per la nostra collaborazione. Spero che le prossime elezioni parlamentari consentano l'introduzione di nuove riforme in Moldova", ha detto Duda. "Come Paese che ha a cuore la questione moldava, la sosterremo in tutte le attività volte all'integrazione e alla stabilizzazione della situazione interna", ha continuato il presidente polacco. A Sandu il capo dello Stato ha assicurato "che la Moldova può contare sull'appoggio della Polonia in tutti i fora internazionali in cui siamo presenti". Alla presidente moldava ha inoltre offerto "l'aiuto polacco sulla base di un principio di condivisione delle nostre esperienze nella transizione democratica, nella creazione di autonomie territoriali e nella lotta alla corruzione". (segue) (Vap)