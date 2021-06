Polonia-Moldova: presidente Duda, Chisinau può contare sul nostro sostegno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito a "Pap" da Krzysztof Szczerski, a capo dell'Ufficio di politica internazionale del presidente polacco, il colloquio tra i due capi di Stato ha toccato la situazione della sicurezza nella regione e sulla cooperazione bilaterale. Oltre a ciò, riferisce Szczerski, Duda e Sandu hanno parlato del rafforzamento dell'integrazione della Moldova nelle strutture euroatlantiche e della cooperazione in seno al Partenariato orientale. "Non abbiamo dubbi che l'integrazione della Moldova nelle strutture euroatlantiche sia nella direzione giusta e sia la garanzia migliore per il mantenimento della pace e dello sviluppo economico nella regione. Per questo motivo siamo difensori di una politica di "porte aperte" verso l'Unione europea e la Nato per la Moldova", ha detto Szczerski. (Vap)