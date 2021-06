Qatar: al via oggi a Doha il Forum sul futuro dell’economia globale post-pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via oggi a Doha il Forum economico del Qatar (Qatar Economic Forum), evento di tre giorni che vedrà ministri, personalità e rappresentanti dell’industria a livello internazionale confrontarsi in videoconferenza sul futuro dell’economia globale dopo la pandemia di Covid-19. Al Forum parteciperà per l’Italia il sottosegretario agli Affari esteri, Manlio Di Stefano. L’evento, organizzato dall’emirato del Qatar in collaborazione con “Bloomberg”, sarà aperto dall’emiro Tamim bin Hamad al Thani e vedrà anche gli interventi di alcuni capi di Stato e di governo tra cui il presidente della Repubblica del Ghana, Nana Akufo-Addo; il primo ministro britannico, Boris Johnson; il presidente della Repubblica del Ruanda, Paul Kagame; il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa; il presidente del Senegal, Macky Sall e il presidente armeno, Armen Sarkissian, oltre a più di 100 relatori da tutto il mondo. Secondo quanto riportano gli organizzatori, l'agenda del forum sarà incentrata su sei pilastri principali nell'arco di tre giorni: “avanzamento tecnologico”, “mondo sostenibile”, “mercati e investimenti”, “potere e flussi di mercato”, “cambiamento del consumatore, “un mondo più inclusivo”. (segue) (Res)