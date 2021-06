Qatar: al via oggi a Doha il Forum sul futuro dell’economia globale post-pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come sottolineato dal quotidiano qatariota “The Peninsula”, il Qatar Economic Forum si propone di elaborare piani che sostengano la crescita dell'economia globale durante la fase post-pandemica alla luce della posizione strategica dello Stato del Qatar, considerato uno dei più importanti ponti tra Oriente, Africa occidentale e Paesi occidentali. L’evento presenterà anche le iniziative del Qatar per guidare la crescita economica, raggiungere obiettivi di sviluppo globali e consolidare la sua posizione di leader come una delle destinazioni di investimento più importanti a livello regionale e globale. (segue) (Res)