Carceri: Garante, numero reclusi in calo nel 2020 ma intervenire su sovraffollamento

- Per il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Mauro Palma, va registrata positivamente la riduzione numerica delle presenze negli istituti penitenziari per adulti. Il 2020 era iniziato con 60.971 presenze, mentre l’anno in corso è iniziato con 53.329”. Nel corso della Relazione al parlamento, il Garante ha ricordato che “la decrescita ovviamente è dipesa dai minori ingressi dalla libertà nel periodo di chiusura sociale per il rischio di contagio e dal maggiore ricorso alla detenzione domiciliare: questa principalmente dovuta a una più direzionata attività della Magistratura di sorveglianza, piuttosto che all’efficacia dei timidi provvedimenti governativi adottati”. “Colpisce - ha poi chiarito - la pur limitata ripresa della crescita dei numeri negli ultimi mesi che determina l’attuale registrazione di 53.661 persone e che, commisurata alla capienza effettiva di posti disponibili, limitata a 47.445 (anche se formalmente attestata a 50.781 posti regolamentari) indica la necessità di interventi che riducano la pressione che tali numeri determinano. Due aspetti vanno considerati: innanzitutto la presenza di più di un terzo di persone detenute che hanno una previsione di rimanere in carcere per meno di tre anni”. (Rin)