Spagna: ministra Calvino, governo non prevede di cedere la partecipazione in CaixaBank

- Il governo spagnolo non prevede di cedere il 16 per cento della sua partecipazione in Bankia dopo la fusione con CaixaBank, ma il suo obiettivo è "difendere l'interesse generale, massimizzare il valore della sua partecipazione e contribuire a rafforzare il settore finanziario". Lo ha affermato la vicepremier e ministra dell'Economia, Nadia Calvino, in un'intervista al quotidiano "El Periodico", auspicando che possano essere compiuti "ulteriori progressi" nell'unione bancaria all'interno dell'Unione Europea per ottenere operazioni transnazionali che rafforzino il settore finanziario nel suo complesso. In merito all'indagine aperta dalla Commissione nazionale per i mercati e la concorrenza (Cnmc) contro le banche Sabadell, Santander, Caixabank e Bankia, per presunte pratiche che hanno limitato la competitività nella commercializzazione della linee di credito statali (Ico), la ministra ha dichiarato che è necessario lasciar lavorare la Commissione, ma se ci sono state delle condotte di quel tipo "devono essere corrette". (segue) (Spm)