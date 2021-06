Spagna: ministra Calvino, governo non prevede di cedere la partecipazione in CaixaBank (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento alla decisione dell'esecutivo sull'offerta pubblica di acquisto (Opa) da 5 miliardi di euro per il 22,69 per cento del capitale di Naturgy presentata dal fondo australiano Ifm, Calvino ha preferito non anticipare nulla in quanto "la procedura è in corso" e qualsiasi commento potrebbe "influenzare l'evoluzione delle società quotate". La vicepremier ha poi difeso l'indulto che sarà concesso dal governo agli indipendentisti catalani in carcere per il referendum illegale di autodeterminazione del 2017, sottolineando che la stabilità "è un bene economico" al quale tutti devono contribuire per "guidare le relazioni tra i diversi territori della Spagna sulla base del dialogo, della riunione, del rispetto e dell'armonia". (Spm)