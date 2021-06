Primarie Roma: LR, auguri a Gualtieri, avanti insieme per bene città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Auguri a Roberto Gualtieri, "per il risultato netto ottenuto alle primarie di Roma. Da oggi il candidato di tutte e tutti i progressisti. Ora avanti insieme per il bene della città". Così in una nota di Liberare Roma. "Come Liberare Roma - aggiunge - ci aspettavamo un risultato più convincente, non è andata così e proveremo a capire perché. Siamo una forza giovane che, sul campo, ha costruito una rete territoriale a disposizione della coalizione. Valuteremo i prossimi passi, a servizio di un progetto di cambiamento e rigenerazione della città. Grazie alla nostra candidata sindaca Imma Battaglia per la grande generosità dimostrata e a tutte e tutti i candidati nei municipi, dove in alcuni casi si sono raggiunti risultati davvero importanti.Andiamo avanti, portando il nostro contributo di visione e amore per Roma con lo sguardo sulla partita vera, quella delle elezioni di ottobre in cui costruire lo spazio del civismo politico, dell'ecologismo, del femminismo e della sinistra innovativa. Ci aspetta una battaglia contro le destre, noi ci saremo e faremo la nostra parte".(Com)